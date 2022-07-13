В первом полугодии грузооборот портов Мурманск составил 27,9 млн тонн (+1,4%)

Редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, что в первом полугодии 2022 года грузооборот морских портов России уменьшился на 0,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 410,0 млн тонн. Как сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП), грузооборот морских портов Арктического бассейна в этот же период составил 48,4 млн тонн (+4,8%), из них объём перевалки сухих грузов составил 12,6 млн тонн (-5,2 %), наливных грузов — 35,8 млн тонн (+8,8 %).

Грузооборот портов Мурманск составил 27,9 млн тонн (+1,4%), Сабетта – 14,5 млн тонн (+4,6%), Варандей – 3,0 млн тонн (+33,4%) и Архангельск – 1,2 млн тонн (-17,3%).