Мурманская область. Арктика (16+)13.07.22 10:15
В первом полугодии грузооборот портов Мурманск составил 27,9 млн тонн (+1,4%)
Редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, что в первом полугодии 2022 года грузооборот морских портов России уменьшился на 0,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 410,0 млн тонн. Как сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП), грузооборот морских портов Арктического бассейна в этот же период составил 48,4 млн тонн (+4,8%), из них объём перевалки сухих грузов составил 12,6 млн тонн (-5,2 %), наливных грузов — 35,8 млн тонн (+8,8 %).
Грузооборот портов Мурманск составил 27,9 млн тонн (+1,4%), Сабетта – 14,5 млн тонн (+4,6%), Варандей – 3,0 млн тонн (+33,4%) и Архангельск – 1,2 млн тонн (-17,3%).
Комментарии
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Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
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Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
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