В первом полугодии грузооборот портов Мурманска снизился на 11,3%

Грузооборот морских портов России за январь-июнь 2020 года увеличился на 0,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 410,4 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов, объём перевалки сухогрузов составил 185,7 млн тонн (+2,8%), в том числе: угля – 86,0 млн тонн (-1,7%), грузов в контейнерах – 28,5 млн тонн (+1,9%), зерна – 17,5 млн тонн (+30,5%), минеральных удобрений – 9,4 млн тонн (+6,1%), руда – 6,1 млн тонн (рост в 1,6 раза).

Объем перевалки наливных грузов составил 224,7 млн тонн (-2,1%), в том числе сырой нефти – 128,8 млн тонн (-6,8%), нефтепродуктов – 75,8 млн тонн (+5,0%), сжиженного газа – 16,7 млн тонн (+1,6%) и пищевых грузов наливом – 2,6 млн тонн (+31,3%).

Экспортных грузов перегружено 324,1 млн тонн (+0,8%), импортных грузов – 17,9 млн тонн (-4,1%), транзитных – 32,2 млн тонн (-0,6%), каботажных – 36,2 млн тонн (-3,5%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 46,8 млн тонн (-9,3%), из них объём перевалки сухих грузов составил 13,1 млн тонн (-12,2%), наливных грузов - 33,7 млн тонн (-8,1 %). Грузооборот портов Мурманск составил 27,4 млн тонн (-11,3%), Сабетта – 14,1 млн тонн (+1,9%), Варандей – 2,8 млн тонн (-23,1%) и Архангельск – 1,4 млн тонн (+12,2%).