В первом полугодии мировыми судьями Мурманской области к административной ответственности привлечено на 16,7% больше северян, чем за аналогичный период предыдущего года

Министерство юстиции Мурманской области сформировало сводные статистические отчеты о деятельности мировых судей региона по рассмотрению уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях в первом полугодии 2021 года.

Общее количество дел, поступивших в данном периоде на рассмотрение мировых судей, в сравнении аналогичным периодом 2020 года, увеличилось с 101648 до 118973 дел, или на 14,5%.

При этом количество дел об административных правонарушениях увеличилось на 16,6%, гражданских и административных дел на 14,6%, а уголовных дел снизилось на 30,5%.

Общее количество оконченных мировыми судьями дел, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, увеличилось с 101501 до 118405 или на 14,3%. Среднемесячный показатель расчетной нагрузки на одного мирового судью по оконченным делам возрос с 423 до 493 дел.

Количество оконченных мировыми судьями гражданских и административных дел, в сравнении с первым полугодием 2020 года, увеличилось с 88842 до 103939, или на 14,5%. Среднемесячный показатель расчётной нагрузки на одного мирового судью по оконченным делам указанной категории возрос с 370 до 433 дел.

В первом полугодии 2021 года сумма, присужденная к взысканию с ответчиков, по рассмотренным мировыми судьями гражданским и административным делам составила 2,92 млрд рублей, что на 23% больше, чем в первом полугодии 2020 года.

Количество оконченных мировыми судьями уголовных дел в первом полугодии 2021 года, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, уменьшилось на 29,5%. Среднемесячный показатель расчетной нагрузки на одного мирового судью по оконченным уголовным делам снизился незначительно.

Сумма штрафов, наложенных мировыми судьями по вступившим в законную силу приговорам в первом полугодии 2021 года, составила 739,7 тысячи рублей, что на 55,2% меньше, чем первом полугодии 2020 года.

Количество оконченных мировыми судьями дел об административных правонарушениях в первом полугодии 2021 года, в сравнении с первым полугодием 2020 года, увеличилось на 14%. Среднемесячный показатель расчетной нагрузки на одного мирового судью по оконченным делам об административных правонарушениях увеличился с 50 до 59 дел.

В первом полугодии 2021 года мировыми судьями Мурманской области к административной ответственности привлечено 11742 лица, или на 16,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Сумма штрафов, наложенных мировыми судьями по вступившим в законную силу постановлениям в первом полугодии 2021 года составила 65,6 млн рублей, что на 27% меньше, чем в первом полугодии 2020 года.