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Мурманская область. Арктика (16+)23.08.21 14:00

В первом полугодии по итогам исполнения местных бюджетов 22 местных бюджета исполнены с профицитом, 14 – с дефицитом

Министерство финансов региона подготовило и направило в Министерство финансов Российской Федерации мониторинг местных бюджетов и межбюджетных отношений в Мурманской области по итогам первого полугодия 2021 года.

Отдельные показатели мониторинга сложились следующим образом.

Доходы местных бюджетов от налогов и сборов, нормативы отчислений от которых установлены на федеральном и региональном уровне составили 8665 млн рублей, или 52% от плановых поступлений.

Доходы местных бюджетов от неналоговых доходов, нормативы отчислений от которых установлены на региональном уровне (плата за негативное воздействие на окружающую среду) составили 551 млн рублей, или 83% от плановых поступлений.

В 20 местных бюджетах в доходах предусмотрены инициативные платежи с целью обеспечения реализации 34 инициативных проектов. Объём средств, поступивших за счёт введения на местном уровне инициативных платежей, составил 7 млн рублей, или 83% от плановых поступлений. Доля инициативных платежей в объеме расходов местных бюджетов составила менее 5%. Более 68% инициативных проектов, реализуемых на муниципальном уровне, приходится на социальную сферу (образование, культура, физическая культура и спорт).

Наряду с налоговыми и неналоговыми доходами значительную часть доходов местных бюджетов составили межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 14411 млн рублей, или 42% от общего объёма распределенных средств, в том числе: дотации 2422 млн рублей, или 50%, субсидии 1937 млн рублей, или 20%, субвенции 9228 млн рублей и иные межбюджетные трансферты 824 млн рублей, или 25%.

На софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности направлено 233 млн рублей, или 10% от общего объёма распределенных средств. Основными объектами капитального строительства, в отношении которых предусмотрено софинансирование, являются 5 детских садов и 2 школы, 6 кладбищ, 5 объектов физической культуры и спорта, 1 культурно-досуговый центр, объекты для развития туристического кластера в Кировске.

Исполнение местных бюджетов по субсидиям, распределенным между муниципальными образованиями на конкурсной основе, составило 256 млн рублей, или 10% от общего объёма субсидий.

На предоставление местным бюджетам субсидий и иных межбюджетных трансфертов заключены соглашения на 57 видов субсидий и на 17 иных межбюджетных трансфертов.

По итогам исполнения местных бюджетов 22 местных бюджета исполнены с профицитом, 14 – с дефицитом. Объём дефицита бюджетов составил 460 млн рублей. В среднем по муниципальными образованиям отношение дефицита бюджетов к налоговым и неналоговым доходам составило 17%, сообщает Министерство финансов Мурманской области.

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