Мурманская область. Арктика (16+)03.07.21 09:00
В первом полугодии погрузка на Октябрьской железной дороге увеличилась на 2,4%
В январе–июне текущего года на территории ОЖД погружено порядка 51 млн тонн грузов (+2,4% к январю–июню 2020 года), в том числе: руды железной – 13,1 млн тонн (+2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года); строительных грузов – 12,5 млн тонн (+0,7%); удобрений – 10,6 млн тонн (+8,3%); нефти и нефтепродуктов – 5 млн тонн (-2,1%); лесных грузов – 2,2 млн тонн (+1,3%); промышленного сырья – 1,1 млн тонн (+10%); химикатов и соды – 730,4 тысячи тонн (-2,5%); цемента – 467 тысяч тонн (+2,1%); лома чёрных металлов – 196,7 тысячи тонн (+25,1%); зерна – 63,8 тысячи тонн (+15%).
По оперативным данным, погрузка в границах Октябрьской железной дороги в июне 2021 года составила 8,9 млн тонн, что на 9,1% больше, чем в июне 2020 года.
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