В первом полугодии текущего года в Мурманской области жильё строилось только индивидуальными застройщиками

В Мурманской области объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в январе–июне 2020 года составил 39219,6 млн рублей, или 142,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в июне этого года – 4446,9 млн рублей или 86,0%.

Как сообщает Мурманскстат, за шесть месяцев текущего года в нашем регионе введено в эксплуатацию (в установленном порядке) 88 домов общей площадью жилых помещений 10,9 тысячи кв. метров (всё – индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств).