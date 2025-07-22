В первом в России духовном реабилитационно-спортивном центре занимаются более 200 участников СВО и членов их семей

Духовный реабилитационно-спортивный центр при храме Спаса на водах в Мурманске открыли 23 февраля 2025 года. Он стал продолжением проекта «Спорт для СВОих», главной целью которого является реабилитация и социализация ветеранов и участников СВО. Об этом вчера на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«В центре занимаются более 200 участников СВО и членов их семей, с момента открытия центр посетили более 1700 раз. Духовный реабилитационно-спортивный центр — комплексная площадка при храме Спаса на Водах, где бойцы получают духовную реабилитацию, занимаются спортом вместе с членами своих семей, принимают участие в патриотических турнирах, семинарах, мастер-классах и занятиях по тактической медицине», — отметил глава региона.

Центр открыт шесть дней в неделю и работает бесплатно. В нём также создан кабинет консультативной помощи, где принимает врач физической и реабилитационной медицины.

Проект реализован в сотрудничестве правительства Мурманской области, Мурманской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата и поддержке системообразующего предприятия региона – «Норильский Никель».

Напомним, ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко поддержал инициативу губернатора Андрея Чибиса тиражировать региональный опыт создания духовно-спортивных центров для ветеранов СВО по всей России.

Также участники СВО посещают на бесплатной основе «СОПКИ.СПОРТ», бассейны и горнолыжные комплексы.