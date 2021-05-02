В Первомай – не скучай, или Заряд бодрости в хорошую погоду

1 мая в сквере по улице Зои Космодемьянской Мурманска состоялось очередное танцевальное занятие «Подзарядка». В мероприятии принимали участие мурманчане самых разных возрастов. С хорошим настроением и энергией бодрости в День весны и труда помогла солнечная погода.

– Сегодня просто замечательный день для того, чтобы как следует подзарядиться позитивом и обрести чувство лёгкости и тонуса, – рассказала депутат Совета депутатов горда Мурманска Ирина Андреева. – Погода в этот раз на нашей стороне. В сквер приходит все больше желающих подвигаться под зажигательную музыку. «Заряженные» здесь радостью люди непременно поделятся потом своим хорошим настроением со своими родственниками, друзьями и знакомыми, а возможно приведут их сюда в следующий раз. А это одна из наших целей – привить здоровый образ жизни как можно большему числу людей.

Чтобы сделать «подзарядку» более насыщенной, организаторы мероприятия постоянно работают над музыкальным репертуаром. Ко всеми полюбившимся рок-н-роллу, ламбаде и макарене, в этот раз добавились саамские, индийские и французские танцы. Все пришедшие с любопытством и азартом изучали новые для себя движения. Ну а то, что не все удавалось повторить с первого раза, вызывало еще больше улыбок на лицах мурманчан.