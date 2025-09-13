В Первомайском ДДТ будут конструировать роботов

В Первомайском доме детского творчества Мурманска состоялось открытие учебного пространства для занятий по робототехнике и программированию, созданного в рамках губернаторской программы «Арктическая школа».

На средства областного гранта полностью обновлено помещение, заменены дверные и оконные блоки, система отопления. Закуплена новая мебель и оборудование для учебы и конструирования: наборы деталей, планшеты, ноутбуки, специальный стол для командной работы.

В этом году в список конкурсантов «Арктической школы» впервые включены учреждения дополнительного образования. В областном центре гранты выиграли Первомайский ДДТ и ДДТ им. Александра Торцева. Всего в текущем году по губернаторской программе в столице Кольского Заполярья реализованы различные проекты в 16 образовательных организациях, отмечает администрация города Мурманска.

