В Первомайском Доме детского творчества состоялся показ спектакля «Я знала, ты – живой»

В Мурманске 28 октября в рамках комплекса мероприятий, посвящённых 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, в Первомайском Доме детского творчества был сыгран музыкальный спектакль «Я знала, ты – живой».

Герои постановки, совсем юные ребята и девчата, наравне со взрослыми смогли, несмотря на тяготы войны, сохранить веру в лучшее, умение радоваться мелочам, поддерживать друг друга и заботиться о ближнем.

Как отмечает администрация города Мурманска, их истории нашли отклик в сердцах зрителей, заставив задуматься и младшее, и старшее поколение.

Спектакль подготовила образцовая детская театральная студия «Маска» при участии руководителя студии Алексея Башкирова и режиссёра-постановщика Анны Данилиной.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31166&page=1