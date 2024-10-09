В Первомайском округе Мурманска без теплоснабжения останутся 312 жилых дома, 42 административных здания и 28 социальных объектов
По информации АО «Мурманская ТЭЦ», завтра, 10 октября, с 13.00 временно будет отключено теплоснабжение 312 жилых домов в Первомайском округе города:
• просп. Кольский, 8, 10, 12, 20, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 58, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 91/1, 91/2, 91/3, 93, 95, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 100, 101, 102, 103, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 105, 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, , 107, 108/1, 108/2, 108/3, 107, 109, 111, 114/1, 128, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 138/1, 138/2, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 142, 144, 146, 148, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 152, 154, 156, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 176/1, 176/2, 176/3;
• ул. Капитана Пономарева, 1/16, 3, 5, 8, 8а, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 11, 12, 14;
• ул. Ломоносова, д. 2, 3, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10, 10/2, 10/3, 12, 13, 14, 15, 17/1, 17/2, 19;
• ул. Чапаева, 10;
• ул. Фурманова, 15;
• ул. Пархоменко, 2, 4, 6, 8, 8а;
• ул. Капитана Орликовой, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60;
• пр. Лыжный, 6, 10/21;
• ул. Зои Космодемьянской, 1, 2, 2/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36;
• ул. Морская, 1, 3, 5, 7, 11;
• пр. Молодежный, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16;
• ул. Полярный круг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12;
• ул. Олега Кошевого, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 8, 10, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 18, 20, 22, 24;
• ул. Беринга, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28;
• пр. Ледокольный, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31;
• ул. Баумана, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 1, 17;
• пер. Якорный, 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16.
Причина — повреждение на магистральном трубопроводе Южной котельной.
Также до устранения повреждения без теплоснабжения останутся 42 административных здания и 28 социальных объектов.
Завершение ремонтных работ запланировано до 6 часов 11 октября.