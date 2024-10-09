В Первомайском округе Мурманска без теплоснабжения останутся 312 жилых дома, 42 административных здания и 28 социальных объектовЭкипаж фрегата «Адмирал Головко» выполнил зенитно-ракетные стрельбы в Баренцевом море
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.10.24 18:20

В Первомайском округе Мурманска без теплоснабжения останутся 312 жилых дома, 42 административных здания и 28 социальных объектов

По информации АО «Мурманская ТЭЦ», завтра, 10 октября, с 13.00 временно будет отключено теплоснабжение 312 жилых домов в Первомайском округе города:

• просп. Кольский, 8, 10, 12, 20, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 58, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 91/1, 91/2, 91/3, 93, 95, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 100, 101, 102, 103, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 105, 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, , 107, 108/1, 108/2, 108/3, 107, 109, 111, 114/1, 128, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 138/1, 138/2, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 142, 144, 146, 148, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 152, 154, 156, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 176/1, 176/2, 176/3;
• ул. Капитана Пономарева, 1/16, 3, 5, 8, 8а, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 11, 12, 14;
• ул. Ломоносова, д. 2, 3, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10, 10/2, 10/3, 12, 13, 14, 15, 17/1, 17/2, 19;
• ул. Чапаева, 10;
• ул. Фурманова, 15;
• ул. Пархоменко, 2, 4, 6, 8, 8а;
• ул. Капитана Орликовой, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60;
• пр. Лыжный, 6, 10/21;
• ул. Зои Космодемьянской, 1, 2, 2/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36;
• ул. Морская, 1, 3, 5, 7, 11;
• пр. Молодежный, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16;
• ул. Полярный круг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12;
• ул. Олега Кошевого, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 8, 10, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 18, 20, 22, 24;
• ул. Беринга, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28;
• пр. Ледокольный, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31;
• ул. Баумана, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 1, 17;
• пер. Якорный, 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16.

Причина — повреждение на магистральном трубопроводе Южной котельной.

Также до устранения повреждения без теплоснабжения останутся 42 административных здания и 28 социальных объектов.

Завершение ремонтных работ запланировано до 6 часов 11 октября.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Комментарий к новости:В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и плана «На Севере — жить» завершён ремонт на улице Александра Невского
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
Ангелина Валерьевна Пригодич
03.10.24 22:10
3 октября 2024г ул Молодежная 19, отопления НЕТ. Перезапускают, перезапускают, перезапустить не могут.Главное, что есть уверенность в отсутствии проблем.
Комментарий к новости:В Росляково с запуском систем отопления проблем не будет
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Лучшие вакансии октября в Москве и Санкт-Петербурге-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 84 копейки, евро укрепляется почти на 73 копейки-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)В Первомайском округе Мурманска без теплоснабжения останутся 312 жилых дома, 42 административных здания и 28 социальных объектов-PRO Нефть и газ (18+)Владимир Путин: сжиженный природный газ российских арктических проектов стал одним из основных грузов Северного морского пути-PRO Законы (18+)В Совете Федерации прошли парламентские слушания проекта федерального бюджета на плановый трехлетний период
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика