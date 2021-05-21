В Первомайском округе Мурманска идут большие работы по благоустройству общественных территорий

В Мурманске в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» идут работы по благоустройству территории в районе дома №101 по Кольскому проспекту.

Сегодня руководители муниципального образования город Мурманск проверили ход ремонтных работ на объекте.

Общая площадь благоустройства территории составит более 12 тысяч квадратных метров. Подрядчик проводит работы по устройству траншей под видеонаблюдение и электроснабжение, оснований пешеходных дорожек и монолитных фундаментов сценического комплекса.

Как прозвучало во время знакомства с ходом работ, на первом этапе все работы на объекте идут по графику. Объект этот крупный и интересный с точки зрения структуры и архитектуры. Современную и комфортную зону отдыха жители давно уже просили обустроить. Для Первомайского округа и всего города в целом это очень важный объект, так как здесь мурманчане смогут отдыхать всей семьей и с пользой провести время.

– Место это очень удобное для проведения досуга жителей города и для организации различных городских праздников, – отметил Евгений Никора. – Важно, что после завершения благоустройства территории в районе дома № 101 по проспекту Кольскому работы в микрорайоне не закончатся: в дальнейшем планируется благоустроить зелёную зону вдоль ручья Чистого.

У этой территории хорошо продуман план благоустройства. Здесь планируется установка нового асфальтобетонного покрытия памп-трека, деревянных пергол с качелям, беседок с подсветкой, детских площадок и малых архитектурных форм. После ремонта жителей несомненно будет радовать новое общественное пространство.