В Первомайском округе Мурманска организован мобильный пункт вакцинации

В Первомайском округе Мурманска начал работу мобильный пункт вакцинации Он перебазирован в торгово-развлекательный центр «Форум» (просп. Кольский, 134) из торгового центра «Волна».

Прививочный пункт в «Форуме» начал работу сегодня с 13.00. Мобильная бригада разместилась в павильоне на этаже «C». Северяне смогут вакцинироваться здесь против гриппа и коронавируса. С собой необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Напомним, в Мурманске также продолжают работу мобильные пункты вакцинации: I этаж ТЦ «Плазма» (ул. Рогозерская, 4); III этаж ТЦ «Мурманск Молл» (просп. Ленина, 32). Прием ведётся по следующему графику: до 29 октября - с 13.00 до 19.00; 30 октября - 7 ноября - с 11.00 до 19.00.