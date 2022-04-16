В Первомайском округе Мурманска появится «Умная библиотека»

Сегодня депутатами Совета депутатов города Мурманска посетили филиал детской библиотеки №4 «Умка», который располагается на ул. Капитана Пономарева, 9/5. В этом году учреждение ждёт серьёзное обновление в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура.

Новшества коснутся не только внешнего убранства, но и технического оснащения. Для юных читателей, а их более трёх тысяч, будет сформирована уникальная культурная среда для общения и саморазвития.

Федеральный грант позволит применить в помещениях библиотеки современные энергосберегающие технологии. На радиаторах установят датчики регулировки тепла, в санитарных комнатах поставят сенсорные экраны, а температура и влажность воздуха будут определяться гигрометрами. Создавать комфортный микроклимат в учреждении помогут также сплит-система и увлажнитель воздуха.

Депутаты ознакомились с проектом модернизации «Умки», который носит название «Умная библиотека».

Это четвертая библиотека в Мурманске, которая будет реконструирована в рамках национального проекта «Культура». В городе уже есть две детские: «Доброжелательная библиотека» на улице Баумана, 24 и «Удобная библиотека» на проспекте Ленина, 94. Первая взрослая библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открыта на улице Шабалина, 59.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22203&page=1