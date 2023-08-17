В первой декаде августа средняя максимальная ставка по вкладам повысилась до 8,15%

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объём депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады августа повысилась до 8,15% годовых с 8,11% в третьей декаде июля.

Как сообщает Банк России, максимальная ставка с начала года незначительно снижалась, в середине мая перешла к непродолжительному росту, а с началом лета показатель вышел на плато в 7,83%. Впервые ставка вновь выросла в третьей декаде июля — сразу до 8,11%.

Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51%, а рекордно низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33%).

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.