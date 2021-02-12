В первой городской детской поликлинике Мурманска выполнен капитальный ремонт и установлено новое медоборудование

10 февраля в ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника №1» журналистам показали результаты капитального ремонта и переоснащения медучреждения.

В 2020 году в здании поликлиники на улице Папанина,1 выполнен капитальный ремонт более чем на 11 млн рублей. Заменены инженерные сети, обновлены помещения и холл, установлено видеонаблюдение, заменена пожарная сигнализация, частично отремонтирована вентиляция. Лестничные марши украсили авторскими рисунками и установили двухуровневые перила, с учетом потребностей постоянных посетителей, а ступени отремонтировали с помощью наливного пола.

Информацию о приёмах можно увидеть на мониторах, а чтобы зайти в кабинет к специалисту, нужно взять номерок электронной очереди. Для маломобильных групп населения установлены тактильные таблички, а для детей – бизи-борды и игровые зоны с мягкой мебелью.

«Мероприятия по созданию комфортных условий для оказания медицинской помощи и пребывания пациентов реализуются в рамках национального проекта «Здоровье», государственной программы Мурманской области «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения», – отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В рамках национального проекта «Развитие детского здравоохранения» на общую сумму более 2,0 млн рублей поставлено оборудование для реабилитационного центра: риноларингофиброскоп, автоматический рефкератометр, двигательный аппарат для продолжительной пассивной мобилизации голеностопного сустава, велоэргометр.

В 2019 году приобретено оборудование на общую сумму 13 млн рублей: внешний дефибриллятор, переносной УЗИ-аппарат, электрокардиограф, рентген и аппарат для измерения внутриглазного давления.

За период 2019-2020 годы выполнены критерии новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н. Разведены потоки пациентов, организованы комфортные места ожидания для пациентов, установлены игровые элементы для детей. Амбулаторные приемы плановых пациентов проводятся врачами строго по времени и по предварительной записи.

«Искренне говорю, мне очень понравилось, потому что мы видели, как это было «до». Ремонт сделан и качественно и с душой. Поликлиника не просто красивая, она учитывает потребности посетителей. Даже лестничные марши украшают герои именно детских произведений Агнии Барто. Будем продолжать работу, чтобы в этом году получить законченный объект для оказания медицинской помощи детям», – поделилась впечатлениями первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году планируется выполнить ремонт фасада, кровли, фундамента, крылец, входной группы, благоустройство территорий зданий поликлиники на улицах Папанина и Полярные Зори. В период с 2022 по 2024 год планируется приобретение еще шести единиц медицинского оборудования, необходимых для повседневной работы.