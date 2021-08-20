В первой онлайн-консультации по проекту «Фёдорова Тундра» приняли участие более 30 представителей заинтересованных сторон

19 августа АО «Федорово Рисорсес» провело первую консультацию с заинтересованными сторонами в рамках экологической и социальной оценки (ЭСО) проекта «Фёдорова Тундра» в онлайн-формате. Более 30 представителей общественных организаций, органов власти, местного самоуправления, а также жители региона, выразили интерес к проекту освоения месторождения «Фёдорова Тундра» в Мурманской области и приняли участие в мероприятии.

Заинтересованные стороны ознакомились с презентацией предварительного отчета по ЭСО, подготовленной специалистами Центра экологической оценки «Эколайн», обменялись мнениями о важных аспектах проекта, получили профессиональные комментарии по возникшим вопросам.

«От имени правительства Мурманской области хочу выразить признательность компании «Федорово Рисорсес» за большую работу по всесторонней оценке проекта «Федорова Тундра» и учету мнения всех заинтересованных сторон. Это очень важно, как с точки зрения социально-экономического развития всего нашего региона, так и с позиции благополучия каждого жителя Кольского Заполярья», – отметила в своем приветственном слове к участникам консультаций министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

«В первую очередь, выражаем благодарность всем участникам онлайн-консультации: очень ценим возможность вести прямой диалог по проекту со всеми заинтересованными сторонами. Мы будем придерживаться подобного подхода и в дальнейшем, – прокомментировал генеральный директор АО «Федорово Рисорсес Валерий Борисов. – Как социально ответственный бизнес мы видим свою задачу в достижении баланса, чтобы проект «Фёдорова Тундра» был экономически состоятельным, максимально учитывал интересы местных сообществ и при этом оказывал минимальное воздействие на окружающую среду. Уверен, что при содействии представителей заинтересованных сторон такой баланс будет найден».

Регулярные консультации с заинтересованными сторонами будут продолжены в различных форматах, как на этапе выбора основных технологических решений, так и в дальнейшем, в процессе строительства и эксплуатации горно-обогатительного комбината. В ближайшее время планируется проведение круглых столов с местными жителями и экспертами. Точная дата будет объявлена дополнительно. Полную экологическую и социальную оценку, доработанную с учетом актуальных данных и консультаций с заинтересованными сторонами, планируется представить общественности в начале 2022 года.

Материалы предварительного отчёта по ЭСО проекта освоения месторождения платиноидов «Фёдорова Тундра» размещены в электронном формате на сайте АО «Федорово Рисорсес», печатные версии — в общественных приемных, открытых на базе библиотек в Ловозере, Ревде и Апатитах. Запись онлайн-консультации с заинтересованными сторонами, а также презентация предварительной ЭСО доступны на сайте проекта.

Общественные консультации организуются в рамках экологической и социальной оценки (ЭСО) в соответствии с требованиями международных кредитных организаций, включая стандарты реализации проектов Международной финансовой корпорации (МФК). АО «Федорово Рисорсес» приступило к всесторонней экологической и социальной оценке проекта освоения месторождения металлов платиновой группы «Фёдорова Тундра» в июне 2021 года.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, на всех этапах реализации проекта АО «Федорово Рисорсес» действует в строгом соответствии с российским законодательством, а также ориентируется на лучшие мировые практики и стандарты в области ответственного природопользования и взаимодействия с общественностью.