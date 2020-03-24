В первую неделю работы специалисты информационного Центра мониторинга ситуации с коронавирусом в Мурманской области приняли более 600 звонков

Более 600 звонков поступило в созданный в Мурманской области информационный Центр мониторинга ситуации с коронавирусом. Напомним, работа Центра организована наряду с работой оперативного штаба для непрерывного анализа текущей ситуации по коронавирусу на территории региона.

Наиболее часто специалисты Центра отвечают на вопросы, касающиеся правил соблюдения режима самоизоляции, оформления больничных листов, режима работы школ и детских садов, контроля санитарно-эпидемиологической обработки общественных мест. Звонки принимают представители исполнительных органов государственной власти, региональных управлений Роспотребнадзора, МЧС, МВД, Росгвардии, ФСБ и Северного флота. Организована круглосуточная работа оперативного дежурного, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Напомним, телефон «горячей линии» по вопросам, связанным с COVID-19, (8152) 39-99-99.