В первую неделю весны мурманский «Экотехнопарк» отправил на переработку 27 тонн пластиковых отходов и 28,4 тонны боя стекла

На мусоросортировочном комплексе в Мурманской области отобрали крупную партию стекла и пластика — общий объём вторсырья составил 55,4 тонны. В ближайшее время отсортированные отходы поступят в центры переработки.

Используемая на комплексе АО «Ситиматик» технология производства позволяет извлечь стеклобой и несколько типов пластика: 4 вида ПЭТ-бутылок, флаконы и канистры ПНД. Пластиковые отходы после сортировки отправляются на специализированные заводы, где перерабатываются в гранулят, из которого впоследствии производят новые бутылки для воды и других напитков, волокно для одежды, упаковочные материалы, канцелярские товары. При этом использование переработанной пластмассы позволяет экономить природные ресурсы. На рециклинг полимеров тратится, в среднем, на 80% меньше энергии, чем на первичное производство.

Стекло может подвергаться переработке неограниченное количество раз и чаще всего обретает новую жизнь в строительстве — из него изготавливают теплоизоляционные материалы, облицовочную плитку, компоненты для бетона.

В соответствии с концессионным соглашением, заключенным между АО «Ситиматик» и правительством Мурманской области, на мусоросортировочном комплексе организована 100% обработка (сортировка) всех поступающих твердых коммунальных отходов с извлечением вторичных ресурсов. Сортировка значительно снижает нагрузку на карту захоронения отходов полигона и продлевает работу всей коммунальной инфраструктуры в северной технологической зоне Мурманской области.

Всего с начала 2026 года в мурманском «Экотехнопарке» на переработку было отгружено 51,3 тонны пластика, 129 тонн стекла, 100,1 тонны картона и 26,9 тонны лома чёрного металла.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».