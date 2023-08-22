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Мурманская область. Арктика (16+)22.08.23 18:00

В первую очередь россияне прислушиваются к мнению родителей, супругов и начальства

Наибольшим авторитетом в жизни россиян обладают родители. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Наибольшим авторитетом у 16% россиян пользуются родители. Сам себе авторитет — каждый десятый (10%). Ещё 10% назвали главными авторитетными личностями свои вторые половины. 5% голосов набрали друзья и подруги, 4% — семья, 3% — дети.

Каждый двадцатый с огромным уважением относится к своему руководству, для 2% авторитетом в жизни является коллега. Причем чаще всего мнение сослуживцев и начальства сверхзначимо для инженеров, педагогов и докторов.

2 из 100 россиян не могут устоять перед харизмой своих котиков: «Да что там авторитет, он просто мой господин!»

В окружении россиян авторитетом также пользуются сестры и братья, бабушки и дедушки, педагоги, доктора, крестные, психотерапевты, священники и проч.

Женщины чаще мужчин называли своих супругов теми, кто имеет наибольший авторитет в их жизни. У мужчин же чаще в авторитете друзья.

24% россиян не видят непререкаемых авторитетов в своем окружении.

Время проведения опроса: 11—17 августа 2023 года.

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