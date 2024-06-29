В первые июльские выходные на Терском берегу состоится межрегиональный фестиваль фольклора «Беломорье»

В этом году легендарный фестиваль отмечает юбилей – 50 лет со дня его первого проведения. Мероприятие неоднократно становилось профессиональной площадкой для совместной работы фольклорных исполнителей и мастеров декоративно-прикладного творчества из разных уголков страны.

В 2022 году при поддержке областного правительства и плана «На Севере – жить» фестиваль был возрождён и переформатирован. Традиционные игры и обряды, концерты и мастер-классы народных умельцев дополнили публичные лекции, модные показы и театрализованные представления, тематический фудкорт и дискуссионные площадки. Гостями «Беломорья» тогда стали почти четыре тысячи северян и туристов со всей России.

Нынешний, юбилейный фестиваль состоится в Умбе 6 и 7 июля. Участники из Белгородской, Свердловской, Новгородской, Архангельской, Ярославской, Владимирской, Псковской, Курской, Мурманской областей, из Республик Коми, Саха и Карелия, из Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, из Санкт-Петербурга и Москвы съедутся в Умбу, чтобы познакомить жителей и гостей Кольского Заполярья с традициями поморов и других северных народов.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, организаторы подготовили множество интересных площадок, где каждый найдёт себе занятие по душе. Помимо ставших традиционными концертных выступлений, игровых площадок и дефиле, шествия коллективов и гастрономической ярмарки, в программу включены площадка Движения Первых, школа этноблогеров, интерактивные мастер-классы, праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности и многое другое.

Фестиваль организован областным Дворцом культуры и народного творчества имени С.М. Кирова при поддержке областного художественного музея и регионального Минкульта.

Фото: https://gov-murman.ru