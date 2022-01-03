В первый день 2022 года в Мурманской области родились восемь детей

Первым новорожденным малышом в новом году в регионе стала девочка, которая появилась на свет в Кандалакшской центральной районной больнице 1 января 2022 года в 4 часа 8 минут (вес – 2950 гр, рост – 49 см). Это первый и долгожданный ребёнок в семье кандалакшан Алёны и Александра.

Родители назвали девочку Евой. Мама ребёнка, Алёна Волкова, призналась, что всегда хотела иметь дочь и назвать её именно этим именем.

Родители малышки получили в подарок от главы региона Андрея Чибиса сертификат в один из крупных детских магазинов и поздравительный букет.

1 января 2022 года в Мурманской области родились восемь маленьких северян: четыре девочки и четыре мальчика. Все дети здоровы и чувствуют себя хорошо, сообщает региональное Министерство здравоохранения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434233/#&gid=1&pid=2