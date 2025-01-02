В первый день 2025 года в Мурманской области родились 12 детей

Первым новорожденным малышом в новом году в регионе стал мальчик, который появился на свет в перинатальном центре Мурманского областного клинического многопрофильного центра 1 января 2025 года в 1 час 45 минут (вес – 4220 грамм).

«Друзья, рад сообщить замечательную новость: в Мурманской области появился на свет первый ребёнок в 2025 году — мальчик! Четвертый малыш в семье из Североморска. Пусть растёт счастливым и здоровым», — написал глава региона Андрей Чибис в своём телеграм-канале.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, это четвертый ребёнок в семье североморцев, которые воспитывают трёх дочерей. Родителям малыша будет вручён ценный подарок от губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Всего 1 января 2025 года в Мурманской области родились 12 детей: 7 мальчиков и 5 девочек. Все дети здоровы и чувствуют себя хорошо.