В первый день 2025 года в Мурманской области вступил в силу ряд социально значимых законов

Как сообщает пресс-служба Мурманской областной Думы, официально с 1 января в регионе образованы четыре новых муниципальных округа – Кандалакшский, Терский, Ловозерский и Кольский.

С 1 января ежемесячную денежную выплату предоставят россиянкам, родившим второго ребёнка. При условии проживания на территории Мурманской области, а также, если размер среднедушевого дохода семьи ниже величины прожиточного минимума. На 2025 год Правительством Мурманской области установлена величина прожиточного минимума на душу населения – 25390 рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Мурманской области. На 2025 год она составит 18471 рубль. Выплата предоставляется при рождении второго ребенка в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года.

С нового года увеличен размер вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан с 17000 рублей до 27200 рублей. После уплаты налога на доходы физических лиц размер выплаты составит 23664 рубля.

Почти вдвое увеличивается размер социального пособия на погребение, предоставляемого гражданам в случаях, если погребение умершего было произведено без участия специализированной службы по вопросам похоронного дела (с 4000 рублей до 7793,48 рубля).

С нового года установлены минимальные налоговые ставки для следующих категорий налогоплательщиков: участники специальной военной операции и их супруги, многодетные семьи, организации, созданные указанными лицами, социально ориентированные некоммерческие организации и социальные предприятия, организации общественного питания, производители пищевых продуктов и напитков: 5% для объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»; 1% для объекта налогообложения «доходы».

Налоговые ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих один из установленных видов деятельности, требующих в настоящее время дополнительной поддержки (производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, ремонт и техническое обслуживание судов и лодок, научные исследования и разработки, творческая деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, в области здравоохранения и другие) составят: 10% (для объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»); 3% (для объекта налогообложения «доходы»).

Для остальных категорий налогоплательщиков установлены налоговые ставки: 15% (для объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов») и 6% (для объекта налогообложения «доходы»).

Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории Мурманской области, на 2025 год установлен в размере 4. Он применяется для индексации размера фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31587/