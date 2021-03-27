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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.21 17:00

В первый день 47-го Мурманского лыжного марафона на старт вышли более 1000 российских и зарубежных спортсменов

В  Долине Уюта дан старт главному событию Полярной Олимпиады – 47-му Мурманскому лыжному марафону, который по праву входит в пятерку лучших марафонов России серии «Russialoppet» и включен в программу «Euroloppet».

Традиционно весной в столицу Заполярья приезжают лыжники, входящие в число лучших российских и зарубежных марафонцев. В этом году за медали 86-го Праздника Севера поборются спортсмены из Мурманской области, представители более 55 субъектов России и 11 стран мира – Швейцарии, Норвегии, Голландии, Австралии, Болгарии, Республики Беларусь, Швеции, Израиля, Словакии, Германии и Латвии.

Сегодня на старте гонки свободным стилем участников и болельщиков приветствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Традиционный лыжный марафон – гордость Праздника Севера. Рад, что в этом году стабильная ситуация с коронавирусом позволила нам провести такие масштабные спортивные соревнования. Мурманск – столица Арктики, поэтому главный лыжный марафон страны проходит на нашей земле», – сказал губернатор Андрей Чибис и пожелал спортсменам ярких впечатлений и достойных побед.

В мурманской Долине Уюта на лыжню вышли более 1000 спортсменов. Среди них – наш земляк, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам в командном спринте Алексей Петухов. Предварил основной старт детский забег «Марш малышей». Воспитанники дошкольных учреждений области преодолели специально подготовленную трассу длиной 200 метров.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, во второй соревновательный день, 28 марта, лыжные гонки классическим стилем на дистанциях 50 км и 25 км начнутся в 11.00. А в 17.00 возле главной сцены спорткомплекса начнётся торжественная церемония закрытия 86-го Праздника Севера и 61-го Праздника Севера учащихся.

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