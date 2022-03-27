В первый день 48-го Мурманского лыжного марафона на старт вышли более 1200 спортсменов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в мурманской Долине Уюта в 48-й раз стартовал Мурманский лыжный марафон. За два дня ключевое событие Праздника Севера примет более 1500 участников из России и других стран, в том числе мировых звезд лыжных гонок.

С 2017 года старт Мурманского лыжного марафона даётся дважды: в первый день лыжники проходят дистанцию свободным стилем, во второй день – классическим. Сегодня на старт вышли более 1200 спортсменов, в их числе – заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2022 года в эстафете 4×10 км Сергей Устюгов.

«Очень хотелось порадовать зрителей, которые болели за нас на Олимпиаде и будут сейчас поддерживать на Чемпионате России. Выступаю здесь впервые, и мне очень интересно посмотреть, как проходит Мурманский марафон, стать участником Праздника Севера», – рассказал Сергей Устюгов.

Гостей и участников гонки приветствовали глава региона Андрей Чибис, командующий Краснознаменным ордена Ушакова Северным флотом, адмирал Александр Моисеев, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

«Я искренне поздравляю всех с этим праздником, это ключевое событие Полярной Олимпиады! Сегодня на старт выйдут более 1200 участников, в том числе спортсмены из других государств, включая Норвегию. Для нас это большая честь и радость. Важно, что, несмотря на непростую международную ситуацию, спорт остается вне политики!» – отметил губернатор Андрей Чибис и пожелал всем участникам марафона здоровой конкуренции и победы.

«Главную задачу вы уже решили – вышли на старт. Теперь важно правильно распределить свои силы и успешно реализовать то, что планировали», – напутствовал участников марафона Сергей Дубовой.

Вместе с сильнейшими лыжниками страны на старт в субботу вышли участники, которые проходят марафонскую дистанцию уже на протяжении многих лет: Сергей Губайловский из города Полярные Зори принимает участие в марафоне в 41-й раз, Анатолий Ханеев из Подпорожья Ленинградской области - в 45-й, мурманчанин Геннадий Нечаев стал участников марафона в 38-й раз. За преданность Празднику Севера губернатор Андрей Чибис вручил им памятные наборы.

По традиции перед началом марафона состоялся «Марш малышей» – 200-метровый забег самых юных лыжников Полярной Олимпиады. В этом году участие в нем приняли дети из Мурманской области, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Выборга, Кингисеппа и Токсово.

«Вы сегодня самые главные спортсмены! Мы вас любим и очень вами гордимся! Успехов вам!» - приветствовал участников символического забега Андрей Чибис.

Губернатор также посетил саамский городок, организованный специально для зрителей и гостей Мурманского лыжного марафона. Площадка расположилась напротив легкоатлетического манежа. Каждый желающий имеет возможность посмотреть на оленей и хаски, прокатиться на упряжке, принять участие в мастер-классах по метанию аркана, бисероплетению, изготовлению северных козуль и многих других. Саамский городок будет работать 26 и 27 марта.

Сегодня, гонка Мурманского лыжного марафона начнётся в 11.00. К её участникам присоединится заслуженный мастер спорта России, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский.

Церемония награждения победителей второго дня пройдёт в 13.40, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12414852@egNews