В первый день «Альфа-банк» Кубка Содружества в Мурманске победу одержали белорусская биатлонистка Анна Сола и россиянин Даниил Усов

В Долине Уюта Мурманска состоялись спринтерские гонки «Альфа-банк» Кубка Содружества по биатлону. Наш регион впервые принимает финальный этап соревнований с участием сильнейших спортсменов России и Республики Беларусь.

В обеих гонках, как среди мужчин и среди женщин, борьба на финише получилась традиционно напряжённой. В мужской гонке победителя и обоих призёров отделили лишь пять с небольшим секунд.

Победу среди женщин одержала Анна Сола (Беларусь) с результатом 21:42.7 (1). Призовые места – у россиянок Ирины Казакевич и Натальи Гербуловой. Мурманчанка Анастасия Егорова заняла шестое место. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №3 сорвала самые громкие аплодисменты трибун. Спортсменка безупречно отстреляла на обоих огневых рубежах. По окончании награждения трибуны ещё долго не оставляли Анастасию без внимания, выражая своё восхищение и приглашая фотографироваться.

Екатерина Юрлова-Перхт, самая титулованная участница соревнований и действующая Чемпионка мира, накануне объявившая о завершении спортивной карьеры, промахнулась в стрельбе лишь однажды и попала в 20-ку лучших.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, среди мужчин весь пьедестал заняли российские спортсмены. Лучший результат (25:38.6 (0) показал россиянин Даниил Усов, на втором месте – Александр Поварницын, «бронза» – у Эдуарда Латыпова.

Эдуард Латыпов по итогам спринта забрал Малый хрустальный глобус «Альфа-банк» Кубка Содружества по программе спринтерских гонок, опередив белоруса Антона Смольского на 17 очков.

Александр Поварницын, занявший сегодня 2-е место, сделал себе прекрасный подарок на день рождения. Сильнейшие биатлонисты Белоруссии, Антон Смольский и Дмитрий Лазовский, совершив по одному промаху, заняли 7-е и 8-е места соответственно.

Напомним, что соревнования «Альфа-банк» Кубка Содружества в Мурманске продлятся до 14 апреля. И на прологе, и в первый соревновательный день мурманские болельщики не подвели - флаги и баннеры пестрели, маскарадные костюмы удивляли и радовали, а рёв трибун в поддержку спортсменов был до мурашек воодушевляющим. В субботу в Долине Уюта проходили смешанные эстафеты.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/519840/#&gid=1&pid=8