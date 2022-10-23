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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.22 10:00

В первый день фестиваля «Защитник Заполярья», посвященного 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, состоялись спортивные состязаний по боевому самбо и спортивному мечу

В Мурманске вчера открылся Молодёжный патриотический фестиваль «Защитник Заполярья». Программа первого дня фестиваля, посвященного 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, началась в Легкоатлетическом манеже со спортивных состязаний по боевому самбо и спортивному мечу.

В соревнованиях приняли участие более 200 человек из числа молодёжи, ветеранов боевых действий из Мурманской области и других регионов России. Спортсменов и участников мероприятий приветствовал спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой:

– В эти октябрьские дни мы отмечаем 78-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье чередой различных мероприятий, посвящённых этой дате. Молодёжный патриотический фестиваль «Защитник Заполярья» - одно из самых ярких. Боевое самбо и спортивный меч, как и любой другой вид спорта, воспитывают в спортсменах стойкость и выносливость, силу воли, веру в свои силы, чтобы пройти все испытания и победить. Эти качества были присущи и нашим защитникам в годы Великой Отечественной войны. Память об их подвиге должна передаваться из поколения в поколение. Глядя на сегодняшних мальчишек и девчонок, которые принимают участие в фестивале, крепнет уверенность, что они достойные потомки поколения победителей. Спасибо организаторам фестиваля за возможность посмотреть на выступления спортсменов! Всем участникам состязаний желаю удачи, честных поединков и заслуженной победы, а зрителям - ярких впечатлений!

Соревнования проводятся по инициативе Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России.

Спортсменов и гостей фестиваля приветствовали члены клубов исторической реконструкции «Мидгард» и «Фьорд» показательным выступлением.

Также на площадке работали тематические выставки, на которых были представлены специальное снаряжение, предметы экипировки, находящиеся на вооружении Росгвардии, вооружение и броня дружинника Древней Руси, предметы, имитирующие традиционное казачье оружие, предметы быта казаков и традиционной одежды казаков.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24851/

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