В первый день голосования на выборах Мурманской области проголосовали 29,18% избирателей

С 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня — всего около четырёх тысяч кампаний. В 21 регионе избирают глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, (7 и 8 сентября) Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург.

Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Мурманске, выбирают депутатов местных законодательных собраний.

Как сообщает Избирательная комиссия Мурманской области, по состоянию на 20.00 часов 7 сентября на выборах в нашем региона проголосовали 29,18% избирателей (с учётом дистанционного электронного голосования).

Напоминаем, что жителям Мурманской области предстоит избрать губернатора, а также 1 депутата Мурманской областной Думы и 138 муниципальных депутатов. В списках избирателей около 500 тысяч человек.

8 сентября члены участковых избиркомов вновь будут ждать северян с 8 до 20 часов. Проголосовать дистанционно можно в любое время до 20 часов 8 сентября на портале vybory.gov.ru.

Фото: http://www.murmansk.izbirkom.ru/docs/detail.php?ID=5812