В первый день нового года в Мурманской области родились девять детей: 5 мальчиков и 4 девочки
Восемь малышей появились на свет в Мурманске и один - в Снежногорске.
Первым новорожденным малышом стала девочка, которая появилась на свет в роддоме №1 Мурманского областного клинического многопрофильного центра 1 января в 11.30 часов (вес – 3360 гр, рост – 54 см). Это третий ребёнок в семье Оксаны и Дениса из Колы.
Родителей первого малыша от имени губернатора Мурманской области Андрея Чибиса поздравил заместитель министра здравоохранения региона Сергей Чуксеев. Он вручил маме цветы, сертификат и памятные подарки, пожелав малышке и её семье здоровья, счастья и благополучия.
Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, заместитель министра здравоохранения региона Сергей Чуксеев проверил работу отделений роддома №1, пообщался с будущими мамами, оценил условия пребывания мам и малышей в лечебном учреждении.
Фото: https://gov-murman.ru