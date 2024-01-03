В первый день нового года в Мурманской области родились девять детей: 5 мальчиков и 4 девочки

Восемь малышей появились на свет в Мурманске и один - в Снежногорске.

Первым новорожденным малышом стала девочка, которая появилась на свет в роддоме №1 Мурманского областного клинического многопрофильного центра 1 января в 11.30 часов (вес – 3360 гр, рост – 54 см). Это третий ребёнок в семье Оксаны и Дениса из Колы.

Родителей первого малыша от имени губернатора Мурманской области Андрея Чибиса поздравил заместитель министра здравоохранения региона Сергей Чуксеев. Он вручил маме цветы, сертификат и памятные подарки, пожелав малышке и её семье здоровья, счастья и благополучия.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, заместитель министра здравоохранения региона Сергей Чуксеев проверил работу отделений роддома №1, пообщался с будущими мамами, оценил условия пребывания мам и малышей в лечебном учреждении.

Фото: https://gov-murman.ru