В первый день стоянки передвижной музей «Поезд Победы» посетили 828 человека

В Мурманскую область прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы» — первая в мире интерактивная выставка, размещенная в движущемся составе. Экспозиция посвящена событиям Великой Отечественной войны и с помощью современных технологий позволяет посетителям погрузиться в атмосферу военных лет.

Музей включает 10 тематических вагонов, каждый из которых рассказывает об отдельных событиях и этапах войны. Историческая реальность воссоздана с помощью дополненной реальности, объемного звука, театрального освещения и реалистичных фигур. Такой формат создает эффект присутствия и помогает по-новому взглянуть на историю страны и подвиг поколения победителей.

Жители региона смогут посетить экспозицию в нескольких городах: в Мурманске — до 20 мая; в Апатитах — 21 мая; в Кандалакше — 22 мая.

Посещение музея бесплатное. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте проекта.

- «Поезд Победы» — это не просто музей, а возможность для молодёжи буквально прикоснуться к истории и почувствовать атмосферу тех лет. Такие проекты помогают сохранить живую память о подвиге поколения победителей, увидеть события Великой Отечественной войны через современные форматы и ещё раз осознать цену Победы. Уверена, что посещение экспозиции станет важным событием для жителей Мурманской области, особенно для молодёжи» — отметила председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Сергеевна Чернышева.

Проект направлен на сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи и популяризацию современных музейных форматов, объединяющих технологии и документальную историю.

