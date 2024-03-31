В первый день юбилейного Мурманского лыжного марафона победу одержал представитель спортивной школы Мончегорска Павел Соловьев

Вчера завершился первый соревновательный день 50-го Мурманского лыжного марафона. На старт гонок на дистанции 50 и 25 километров свободным стилем выступили более двух тысяч участников. В 50-километровой гонке победу одержал мончегорский лыжник Павел Соловьев.

С пятиминутным гандикапом отправился покорять дистанцию самый преданный участник марафона мурманчанин Геннадий Нечаев, который выступал на первой мурманской гонке в 1974 году.

В основной 50-километровой гонке болельщики увидели на старте «звёзд» мирового лыжного спорта Александра Панжинского, Дениса Спицова, Александра Бессмертных, Ивана Якимушкина и нашего земляка Алексея Петухова.

У мужчин победу одержал представитель спортивной школы Мончегорска Павел Соловьев с результатом 2 часа 14 минут 8 секунд. Серебряным призёром стал Андрей Кузнецов из Ярославской области, бронзовым – белорус Роман Елетнов. Прекрасный результат показали мурманчане: Александр Гребенько и Артем Грязев пришли на финиш четвертым и пятым соответственно.

У женщин пальма первенства досталась Екатерине Смирновой из Тюмени – 2.20.43. Второе место заняла Дарья Рогозина из Кировской области, третье – Мария Козекаева из Сарова.

В полумарафоне у мужчин обладателем золотой медали стал Арсений Поздеев из Дубны. Его результат – 1 час 3 минуты и 10 секунд. Серебряная досталась Семёну Тищенко из Хабаровска, бронзовая – Степану Малкову из Тамбовской области.

У прекрасной половины человечества первое место у Ирины Назаровой из Одинцово с результатом 1.15.00. Серебряная медаль – у Софьи Мороз из Кемеровской области, «бронза» – у Дарьи Ширяевой из Петергофа.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, сегодня более 800 спортсменов разыгрывали в Долине Уюта медали в гонках классическим стилем. Предварял старт первый Детский лыжный марафон, во время которого ребята 5-7 лет преодолевали 600 метров и завершали гонку в финишном коридоре Мурманского лыжного марафона.

Вчера же в селе Ловозеро прошли соревнования по национальным видам спорта в рамках открытого районного Праздника Севера и Дня оленевода. Спортсменов и гостей праздника приветствовала депутат Мурманской областной Думы Ирина Просоленко.

- Это особенный день, когда мы отмечаем не только красоту и неповторимость природы северных просторов, но и важную часть культуры саамов - оленеводство – отметила парламентарий. - Для саамов олени не просто животные, они часть жизни и богатого культурного наследия, передающегося из поколения в поколение. Праздник Севера — отличный повод собраться вместе и отметить особую связь природы с историей коренного народа Мурманской области.

Ирина Просоленко поблагодарила организаторов праздника за приглашение, а жителей Ловозера за гостеприимство.

Участники соревнований сразились в метании аркана, стрельбе из арбалета, национальной борьбе. Самой зрелищной частью стала гонка на оленьих упряжках и буксировка на лыжах за оленем. В них приняли участие оленеводы Кольского Заполярья, продемонстрировав мастерство и скорость управления северными оленями. Победители соревнований получили кубки, медали и денежные призы.

Организаторами мероприятия выступили администрация Ловозерского района и Ловозерский районный национальный культурный центр при поддержке Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества.

Фото (Дмитрий ДУБОВ): https://gov-murman.ru