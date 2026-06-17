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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.26 14:30

В первый месяц лета около 1300 юных северян трудоустроились по проекту «Работа рядом»

Губернаторский проект «Работа рядом» продолжает активно помогать юным северянам. Около 1300 школьников из Мурманской области приступили к временным работам по проекту в первый месяц лета, а до конца каникул возможность трудоустроиться получат ещё порядка 3 тысяч подростков.

Временные рабочие места для несовершеннолетних предлагаются в различных сферах, включая образование, культуру и жилищно-коммунальное хозяйство. Ребята занимаются благоустройством территорий, помогают в библиотеках и школах, а также выполняют мелкий ремонт.

Заработная плата участников рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда с учётом районного коэффициента и региональной надбавки. Кроме того, подростки получают финансовую поддержку от кадрового центра. Конкретная сумма зависит от возраста и количества отработанных часов.

«Ещё в учебный период в проекте «Работа рядом» приняли участие более тысячи подростков. Большинство ребят участвуют в летнем этапе во время каникул. Всего в 2026 году мы планируем привлечь не менее семи тысяч молодых людей. Особое внимание уделяем подросткам из семей участников СВО – с начала года мы уже трудоустроили 173 таких ребят», – сообщила исполняющая обязанности директора Кадрового центра «Работа России» Мурманской области Елена Таран.

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, проект «Работа рядом» успешно реализуется в Мурманской области с 2020 года. За это время он доказал свою эффективность, предоставив рабочие места более чем 40 тысячам человек, включая пенсионеров, безработных, женщин в отпуске по уходу за ребёнком, студентов и школьников.

 

 

Фото (Кадровый центр «Работа России» Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/569559/#&gid=1&pid=6

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