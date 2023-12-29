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Мурманская область. Арктика (16+)29.12.23 16:00

В первый месяц работы более 450 северян стали посетителями «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Полярном

В пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Полярном завершился месяц, посвящённый различным тематическим неделям. За это время новую точку притяжения посетили более 450 северян. В ходе первой недели «Семейного права и социальной защиты» гости пространства узнали о перечне мер государственной помощи семьям с детьми, профилактике внутрисемейных конфликтов и женском саморазвитии.

Неделю «Здоровье мамы и малыша» открыл лекторий «День будущей мамы». Здесь начальник отдела ЗАГС ЗАТО Александровск презентовала суперсервис «Рождение ребёнка». Участники встречи выяснили, как зарегистрировать новорожденного онлайн, какие существуют ограничения по выбору имени и как проходит процедура регистрации ребенка. Продолжилась неделя встречами с врачами ФГБУЗ ЦМСЧ №120 ФМБА России. Опытный акушер-гинеколог рассказала будущим мамам об основных этапах беременности, изменениях, которые происходят в организме женщины и её малыша. Практикующий врач-педиатр поделилась особенностями развития детей в разные возрастные периоды, а также дала советы родителям, на что важно обращать внимание и как сохранить здоровье ребенка в период полярной ночи. Завершилась неделя субботой здоровья, на которой молодые родители получили знания и практические умения в выполнении физических упражнений, которые можно применять в домашних условиях.

Марафоном интерактивных семейных игр открылась неделя «Образования и развивающих игр». Специалисты регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи предложили для родителей интересные и занимательные детские игры, которые увлекут всю семью и дадут заряд бодрости и позитива на долгое время. На встрече с педагогом-логопедом познакомились с процессом становления речи у детей в онтогенезе. Завершилась тематическая неделя сразу двумя интересным мероприятиями: созданием сказочной елочной игрушки с подсветкой и знакомством с книгами по развитию речи у детей.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, самой насыщенной, весёлой и позитивной стала завершающая неделя «Культура, творчество и краеведение». Круговорот мастер-классов, выставок, музыкальных и творческих занятий, праздничных расследований создали волшебное новогоднее настроение у детей и родителей.

Напомним, что «СОПКИ.СЕМЬЯ» – это уникальные пространства для северян с детьми, где можно получить помощь в разных жизненных ситуациях и интересно провести время с семьей. В 2023 году в Мурманской области открыли первые три центра, в будущем году проект продолжит продолжение – «СОПКИ.СЕМЬЯ» откроются в Печенге, Алакуртти и Заполярном.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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