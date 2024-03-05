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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.24 10:15

В первый месяц весны в Мурманской области запланировано более 300 событий, которые объединят десятки тысяч северян и гостей региона

Одной из тем оперативного совещания правительства Мурманской области вчера стала программа мероприятий, которые организуют в марте заполярные учреждения сферы культуры.

«В Международный женский день в Мурманске на улице Воровского откроется ярмарка, ставшая уже традиционной. С 8 по 17 марта жители и гости города смогут попробовать блюда арктической кухни, купить сувениры, а также стать участниками мастер-классов и праздничных гуляний. Ярмарка приурочена к одному из народных праздников – Масленице», – поделился губернатор Андрей Чибис.

Глава региона анонсировал народные гуляния на Пяти Углах в заполярной столице с интерактивными спортивными и культурными площадками, играми и конкурсами. Яркие весенние мероприятия запланированы по всей области. Подробнее о разноплановой афише культурных событий рассказал исполняющий обязанности министра культуры Тимур Давлетшин.

«В марте профессиональный праздник отмечают работники культуры. В нашем регионе в этой сфере трудится более двух тысяч человек, учреждения культуры есть во всех, даже в самых отдаленных уголках Кольского Заполярья. Ключевым мероприятием праздничной программы станет торжественный вечер, который пройдёт 21 марта в Мурманской областной филармонии», – отметил Тимур Давлетшин.

Он уточнил, что в этот вечер на сцене драмтеатра вручат награды за особый вклад в развитие культуры и искусства, сохранение и развитие культуры Мурманской области. Подарком к празднику станет выступление известного пианиста, народного артиста России Сергея Жилина. Кроме того, тематические события запланированы во всех муниципалитетах региона.

Среди ярких событий марта и.о. министра упомянул региональный детско-юношеский эстрадно-джазовый конкурс «Фонограф-Дебют». 19 марта он объединит 40 юных северян, лучшие из которых получат возможность обучаться в творческой студии Сергея Жилина в Москве и выступить на одной сцене с прославленным коллективом. Награждение победителей пройдёт на сцене областной филармонии 21 марта.

В этом году 85-летие отмечает Мурманский областной драматический театр. Торжественный вечер «Спектакль длиною в жизнь», приуроченный к юбилейной дате, пройдёт 27 марта во Всемирный день театра. В программе вечера – награждения выдающихся сотрудников учреждения, выступления артистов театра и творческие поздравления от коллег.

В марте состоится открытие нескольких крупных экспозиций в областных музеях. 6 марта в областном художественном музее начинает работу выставка «Сказание о земле Кольской», посвящённая 80-летию со дня рождения выдающегося заполярного художника Виталия Бубенцова.

А в конце месяца в музеях начнут работу экспозиции, посвящённые значимому региональному событию – Празднику Севера. 28 марта тематическая выставка откроется в областном краеведческом музее, а с 29 марта начнёт работу в областном художественном музее.

В своём докладе Тимур Давлетшин коснулся и гастрольных выступлений известных артистов и премьерных спектаклей, подробная информация о которых опубликована на электронных ресурсах Министерства культуры и подведомственных учреждений.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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