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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.20 09:15

В Петербурге подготовят предложения по загрузке судов для Севморпути

Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики совместно с ГК «Росатом» и ФГУП «Атомфлот» также прорабатывает вопрос организации захода и обратной загрузки атомного лихтеровоза «Севморпуть» в сентябре текущего года.

Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики подготовит предложения от города по вопросу доставки рыбы с Востока на Запад через Северный морской путь (СМП), пишет ТАСС.

«Сегодня Санкт-Петербург - единственный город в европейской части России на пути обсуждаемого маршрута доставки рыбы, который обладает всеми необходимыми портовыми мощностями для приёма таких грузовых судов. Актуальным вопросом в использовании СМП на сегодня является необходимость обеспечения обратной загрузки из Санкт-Петербурга транспортных судов в целях снижения издержек и повышения рентабельности перевозок по Севморпути, что позволит стабилизировать цены на поставляемую продукцию для её потребителей. Соответствующие предложения сейчас прорабатываются комитетом», - говорится в сообщении.

По словам председателя городского комитета по делам Арктики Германа Широкова, в настоящее время по указанному вопросу организована работа по трем направлениям. Начаты переговоры с Логистическим кластером Северо-Запада России по выработке совместных вариантов обратной загрузки судов и снижения тарифной ставки на транспортировку грузов по линии Санкт-Петербург - Петропавловск-Камчатский, анализируется потребность городских промышленных предприятий по доставке грузов в Арктическую зону Российской Федерации.

Кроме того, комитет совместно с ГК «Росатом» и ФГУП «Атомфлот» прорабатывает вопрос организации захода и обратной загрузки атомного лихтеровоза «Севморпуть» в сентябре текущего года.

В комитете также отмечают, что результатами решения вопроса обратной загрузки грузовых судов, направляющихся по Севморпути из Санкт-Петербурга на Дальний Восток, существенное снижение стоимости перевозки продукции в регионы России. И сократить сроки поставок рыбы на запад страны примерно вдвое, что очень важно во время ежегодной путины.

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