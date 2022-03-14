В Петербурге запустили проект создания станции мониторинга ледовой обстановки в Арктике

Научно-производственный арктический кластер Санкт-Петербурга запустил проект по созданию радиолокационной станции, которая будет мониторить ледовую обстановку и позволит ускорить проход судов в северных широтах. Проект инициирован участником кластера АО «Северный пресс», сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по делам Арктики.

«Новые участники кластера уже готовы к кооперации и реализации кластерных проектов. Так, АО «Северный пресс» инициировал создание высокоширотной радиолокационной станции с возможностью обмена данными. Система предназначена для обнаружения объектов в сложных климатических условиях и мониторинга ледовой обстановки, что позволит судам ускорить проход сложных участков в северных широтах, снизить риски задержек и аварий», - говорится в сообщении.

Станция позволит экономить средства и время на обслуживание судов, проходящих в северных широтах.

В настоящее время предприятия кластера реализуют 8 кластерных проектов. Сейчас завершается разработка универсальной телевизионной камеры на базе электронно-чувствительной КМОП матрицы, которая поможет в исследовательской деятельности в Арктике. На завершающей стадии разработки находится и альтернативная высокоточная навигационно-телекоммуникационная система для слабо оборудованных (необорудованных) акваторий Арктической зоны РФ.