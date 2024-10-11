В Петрозаводске состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по социальной политике

В его работе приняли участие депутаты Мурманской областной Думы Станислав Гонтарь и Лена Лукичева.

В центре внимания парламентариев Северо-Запада – обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу предоставления приёмным родителям права на получение ежемесячных выплат в связи с уходом за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.

Также депутаты Законодательного собрания Республики Карелия предлагают внести соответствующие изменения (уточнения) в Правила осуществления ежемесячных выплат трудоспособным лицам, осуществляющим уход за такими детьми, и считают необходимым распространить эти правила на всех опекунов (попечителей), включая приёмных родителей. Парламентарии подчеркнули, что именно сейчас, в Год семьи, нужно обратить особое внимание на социальную защиту приёмных семей.

Депутаты поддержали инициативу коллег из Государственного Совета Республики Коми. Подготовлено обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину о введении дополнительной меры социальной поддержки для семей, имеющих глухих или слабослышащих детей. Речь идёт о компенсации расходов на приобретение комплектующих частей и батареек к системе кохлеарной имплантации.

Постоянный комитет поддержал ряд обращений к руководителям федеральных органов власти, в частности, о лекарственном обеспечении лиц старше 19 лет, страдающих редким (орфанным) заболеванием, о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов, о ежемесячных денежных выплатах студенческим семьям с детьми за счёт средств федерального бюджета.

Озвученные на заседании обращения будут вынесены на обсуждение конференции ПАСЗР, которая пройдёт в ноябре в Вологде.

Фото (пресс-служба Законодательного Собрания Республики Карелия): https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30906/