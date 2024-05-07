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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.24 12:30

В п.г.т. Мурмаши отремонтируют дороги по плану «На Севере – жить»

В этом году в рамках стратегического плана «На Севере — жить», реализуемого по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в Мурмашах отремонтируют три участка улично-дорожной сети.

На участке проезжей части улицы Мисякова (от улицы Советской до улицы Цесарского) подрядчик произведёт срезку старого дорожного покрытия, выполнят исправление профиля основания дорожного полотна и, соответственно, укладку нового асфальтобетона.

На улице Полярная (участок ремонта от Туломского шоссе до дома 9 по ул. Полярная) обновят дорожное полотно проезжей части, а также укрепят обочины.

На улице Зеленый городок дорожниками будут произведены работы по разработке грунта, устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, асфальтированию проезжей части и укреплению обочин.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, объём всех работ будет составлять порядка 4500 квадратных метров. По условиям контрактов, начало работ запланировано с 1 июня.

 

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