Мурманская область. Арктика (16+)26.02.24 09:30
В п.г.т. Сафоново будут проводиться занятия по огневой подготовке с боевой стрельбой
С 26 февраля по 1 марта с 8.00 до 20.00 на временном полигоне воинской части в п.г.т. Сафоново (аэродром) будут проводиться занятия по огневой подготовке с боевой стрельбой.
Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, в эти дни в целях обеспечения безопасности проезд и проход на указанную территорию запрещен.
Фото пресс-службы Северного флота.
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