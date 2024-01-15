В п.г.т. Сафоново проводятся занятия по огневой подготовке с боевой стрельбой

В п.г.т. Сафоново с 15 по 19 января с 8.00 до 20.00 на временном полигоне воинской части (аэродром) будут проводиться занятия по огневой подготовке с боевой стрельбой.

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, в эти дни в целях обеспечения безопасности проезд и проход на указанную территорию запрещён.

Фото пресс-службы Северного флота.