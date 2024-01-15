Мурманская область. Арктика (16+)15.01.24 09:30
В п.г.т. Сафоново проводятся занятия по огневой подготовке с боевой стрельбой
В п.г.т. Сафоново с 15 по 19 января с 8.00 до 20.00 на временном полигоне воинской части (аэродром) будут проводиться занятия по огневой подготовке с боевой стрельбой.
Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, в эти дни в целях обеспечения безопасности проезд и проход на указанную территорию запрещён.
Фото пресс-службы Северного флота.
Комментарии
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Последние комментарии
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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