Мурманская область. Арктика (16+)19.02.24 09:30
В п.г.т. Сафоново проводятся занятия по огневой подготовке с боевой стрельбой
С 19 по 22 февраля с 8.00 до 20.00 на временном полигоне воинской части в п.г.т. Сафоново (аэродром) будут проводиться занятия по огневой подготовке с боевой стрельбой.
Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, в эти дни в целях обеспечения безопасности проезд и проход на указанную территорию запрещён.
Фото пресс-службы Северного флота.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-
Последние комментарии
Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
Комментарий к новости:ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»
Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
-Скоро в эфире14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)15:00«Ступени Победы». Документальный цикл (12+)15:40«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Владимир Путин поручил обеспечить выплату «полярок» с первого дня работы на Крайнем Севере-PRO Валюту (16+)Цены на нефть опускаются, рубль стабилен в ожидании новых сигналов к движению-PRO Энергетику (18+)Свыше 20 уголовных дел за 2023 год возбудили в отношении недобросовестных лиц по инициативе АО «АтомЭнергоСбыт»-PRO ЖКХ (18+)Главы округов Мурманска стараются оперативно реагировать на жалобы горожан-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Планируются изменения в законодательство о рыболовстве для повышения эффективности госрегулирования