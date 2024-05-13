В п.г.т. Сафоново проводятся занятия по огневой подготовке с боевой стрельбой

С 13 по 17 мая с 8.00 до 20.00 на временном полигоне воинской части в п.г.т. Сафоново (аэродром) будут проводиться занятия по огневой подготовке с боевой стрельбой.

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, в эти дни в целях обеспечения безопасности проезд и проход на указанную территорию запрещён.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/15856-vnimanie-strelby-v-pgt-safonovo-18/