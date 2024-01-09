В п.г.т. Сафоново с 9 по 12 января проводятся занятия по огневой подготовке

С 9 по 12 января с 8.00 до 20.00 на временном полигоне воинской части в п.г.т. Сафоново (аэродром) будут проводиться занятия по огневой подготовке с боевой стрельбой.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в эти дни в целях обеспечения безопасности проезд и проход на указанную территорию запрещён.

Фото (пресс-служба Северного флота): https://citysever.ru/novostiq/14923-vnimanie-strelby-v-pgt-safonovo-3/