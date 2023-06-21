В п.г.т.Тулома запущена первая очередь номеров кемпинга с уровнем 4*

Благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в п.г.т. Тулома открылся кемпинг-отель, соответствующий уровню 4*.

Проекту «Резиденция «Северное сияние» в 2022 году оказана государственная поддержка в размере 4,6 млн рублей на создание кемпинга. Одним из главных условий получения субсидии являлась обязательная классификация объекта для повышения уровня комфорта и сервиса гостиничных услуг в регионе. В данный проект предприниматель вложил собственных средств более 20 млн рублей, создано уже 4 рабочих места.

На сегодняшний день запущена часть номеров с индивидуальными чанами и кафе, где туристам предлагается завтрак, который включён в стоимость номера. Для субъектов туриндустрии Мурманской области состоялась ознакомительная презентация с отелем и возможностями, а также условиями работы с туроператорами.

«Посёлок Тулома – это место уникально своей природой, своим микроклиматом. В нем заложен огромный потенциал, асфальтированные подъездные пути, близость к административному центру, прекрасный вид и наследие советского времени. Большая площадь в 32000 квадратных метров, системы коммуникации ливневых и сточных вод, центральное электро- и водоснабжение, бывшее здание спортивно-оздоровительного комплекса олимпийской чашей для бассейна и медицинскими кабинетами. Все это нас подтолкнуло на начало реализации нашего плана составить конкуренцию мировой практике и сделать отель с высоким уровнем комфорта, в котором гости будут обеспечены спорткомплексом, бассейном, зонами спа, а также оздоровительным центром. Мы столкнулись с множеством сложностей в рамках реализации данного проекта, а именно с поставкой материалов заводов, которые попали под санкционное давление, кратное удорожание стройматериалов, дефицит работников и денежных средств в связи с увеличением цен. Но смогли получить налоговые льготы, как резиденты Арктической зоны, льготу на арендную плату, информационную поддержку и сопровождение на всех этапах, начиная от вступления в резиденты, разработки плана, заканчивая сопровождением реализации самого проекта. Также была оказана поддержка и сопровождение при переводе земель в необходимый вид разрешенного использования. Нами получен финансовый грант комитета по туризму Мурманской области, который нам был огромный поддержкой в рамках проекта», – поделился генеральный директор Даниил Гребенюков.

Объект реализуется в рамках плана «На Севере – жить» и отмечен QR-кодом. Сканируйте метку, получайте баллы и выбирайте призы на портале «Наш Север». Также бонусы начисляются за регистрацию, комментарии, участие в опросах, голосованиях и конкурсах.

Фото: https://gov-murman.ru