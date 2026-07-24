В пик летнего турсезона в Мурманской области усилен контроль за инструкторами-проводниками

В разгар высокого сезона Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области усиливает контроль за деятельностью инструкторов-проводников. Особое внимание уделяется безопасности туристов на маршрутах, требующих специального сопровождения. Очередной такой рейд состоялся в Кировске.

Сотрудники министерства проверили группу туристов из Москвы, совершавших восхождение на хребёт Поачвумчорр.

«Оказание услуг на маршрутах, требующих специального сопровождения, допускается исключительно при наличии у проводника действующей аттестации. В Кировске туристов сопровождал аттестованный инструктор, но при себе у него отсутствовала нагрудная идентификационная карточка. Это прямое нарушение установленных правил. Именно бейдж позволяет туристу сверить данные своего проводника с реестром. Настоятельно рекомендуем всем туристам подтверждать статус сопровождающего перед началом маршрута», - прокомментировал начальник отдела регулирования туристской деятельности и контроля министерства Андрей Удовик.

Реестр инструкторов-проводников опубликован на сайте Минэкономразвития РФ.

Напоминаем, что до 1 октября 2026 года все инструкторы-проводники, ранее успешно прошедшие аттестацию, обязаны подтвердить свою квалификацию. Перенос срока допускается не более одного раза. В случае непрохождения аттестации сведения о таком инструкторе будут исключены из единого федерального реестра.

Право на проведение аттестации предоставлено трём профильным федерациям: Федерация альпинизма России - для альпинистских маршрутов; Федерация спортивного туризма России - для водных, пешеходных, горных (кроме альпинизма), спелеологических и лыжных маршрутов; Федерация подводного спорта России - для подводных маршрутов.

Срок действия новой аттестации составит 5 лет.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571586/#&gid=1&pid=1