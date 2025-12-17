Девять мастеров из Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в различных номинацияхМурманская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по спросу на рабочий персонал
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.12.25 17:30

В пищеблоке кировской больницы завершилась масштабная реновация

В Кировске завершён капитальный ремонт пищеблока филиала Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина - Апатитско-Кировской центральной районной больницы.

Здание пищеблока АКЦРБ было построено в 1979 году, решение провести масштабную реконструкцию здания, эксплуатация которого продолжается более 46 лет, было принято в 2023 году.

Реконструкция здания проводилась в два этапа в течение апреля-декабря текущего года. В частности, здесь были выполнены капитальный ремонт помещений горячего, холодного, мясорыбного, пекарского, моечного и овощных цехов, помещений для персонала, санузлов и кладовых; полная замена системы вентиляции, вводно-распределительного устройства, системы отопления и пожарной сигнализации. Фасад здания облицован керамогранитной плиткой, а оборудование пищеблока полностью заменено на современное.

На время проведения капитального ремонта пищеблока АКЦРБ в городе Кировске была организована доставка лечебного питания из пищеблока больницы, расположенного в городе Апатиты.

Напомним, что в этом году, в конце августа ко Дню горняка, была завершена капитальная реконструкция имущественного комплекса Апатитско-Кировской центральной районной больницы, в которую компания «ФосАгро» с 2020 года вложила около 675 млн рублей. В результате проведенной реновации полностью отремонтированы лечебный и поликлинический корпуса АКЦРБ, её арсенал пополнился современным медицинским оборудованием высокого уровня.

Накануне открытия отремонтированного пищеблока АКЦРБ его посетил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Такие ремонты, обновления – это, конечно, очень здорово. Огромное спасибо коллективу, потому что они находили возможность качественно вести приём пациентов во время масштабных ремонтных работ, - отметил глава региона.

Всю финансовую нагрузку по подготовке и проведению капитального ремонта пищеблока АКРЦБ в Кировске взял на себя Кировский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»). Общие затраты предприятия составили более 105 млн рублей, включая услуги по доставке лечебного питания из города Апатиты.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российская Арктика: эпоха обсуждений завершена. Начинается эпоха прорыва
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Топ вакансий для квалифицированных рабочих-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 95 копеек, евро прибавил 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Североморские теплосети готовятся к масштабной замене сетей в 2026 году-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»