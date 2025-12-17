В пищеблоке кировской больницы завершилась масштабная реновация

В Кировске завершён капитальный ремонт пищеблока филиала Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина - Апатитско-Кировской центральной районной больницы.

Здание пищеблока АКЦРБ было построено в 1979 году, решение провести масштабную реконструкцию здания, эксплуатация которого продолжается более 46 лет, было принято в 2023 году.

Реконструкция здания проводилась в два этапа в течение апреля-декабря текущего года. В частности, здесь были выполнены капитальный ремонт помещений горячего, холодного, мясорыбного, пекарского, моечного и овощных цехов, помещений для персонала, санузлов и кладовых; полная замена системы вентиляции, вводно-распределительного устройства, системы отопления и пожарной сигнализации. Фасад здания облицован керамогранитной плиткой, а оборудование пищеблока полностью заменено на современное.

На время проведения капитального ремонта пищеблока АКЦРБ в городе Кировске была организована доставка лечебного питания из пищеблока больницы, расположенного в городе Апатиты.

Напомним, что в этом году, в конце августа ко Дню горняка, была завершена капитальная реконструкция имущественного комплекса Апатитско-Кировской центральной районной больницы, в которую компания «ФосАгро» с 2020 года вложила около 675 млн рублей. В результате проведенной реновации полностью отремонтированы лечебный и поликлинический корпуса АКЦРБ, её арсенал пополнился современным медицинским оборудованием высокого уровня.

Накануне открытия отремонтированного пищеблока АКЦРБ его посетил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Такие ремонты, обновления – это, конечно, очень здорово. Огромное спасибо коллективу, потому что они находили возможность качественно вести приём пациентов во время масштабных ремонтных работ, - отметил глава региона.

Всю финансовую нагрузку по подготовке и проведению капитального ремонта пищеблока АКРЦБ в Кировске взял на себя Кировский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»). Общие затраты предприятия составили более 105 млн рублей, включая услуги по доставке лечебного питания из города Апатиты.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/