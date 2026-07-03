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Мурманская область. Арктика (16+)03.07.26 15:30

В планах – строительство отеля с общественными пространствами и зонами отдыха: представители компании «Норникель» обсудили вопросы развития туристических объектов в регионе

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с первым вице-президентом – руководителем Блока по взаимодействию с органами власти ПАО «ГМК «Норильский никель» Николаем Уткиным. Стороны обсудили координацию действий по важным направлениям регионального взаимодействия, а также вопросы развития туристических объектов компании на территории Кольского Заполярья.

«Туристический поток в Мурманскую область с каждым годом становится больше, интерес растёт. Поэтому со своей стороны мы прикладываем все усилия для развития сервиса, транспортной инфраструктуры – обновляем аэропортовые комплексы, дороги. В рамках нашего соглашения мы продолжаем комплексное развитие территории Печенгского округа. В том числе «Норникелем» создан и успешно функционирует туристический комплекс «Валла Тунтури», популярный у гостей региона. Давайте обсудим дальнейшие шаги», – отметил губернатор.

Николай Уткин отметил, что компания делает ставку на создание инфраструктуры и новых точек притяжения, которые улучшают качество жизни северян и интересны гостям региона, способствуя повышению привлекательности Мурманской области.

«Спасибо Вам лично и правительству региона за поддержку проекта. Курорт уже запущен и успешно работает. В «Валла Тунтури» вложено порядка 10 млрд рублей. Есть ряд объектов, гостевых шатров и коттеджей, создан банный комплекс, новая зона для персонала. Всего на данный момент туристам доступно 42 номера. Летом проведены дополнительные работы. До 2029 года развитие будет продолжено, в том числе планируется масштабное обновление инфраструктуры. На эти цели компания направит порядка 5 млрд рублей», – сообщил первый вице-президент.

В планах – строительство отеля с общественными пространствами и зонами отдыха. Путешественники смогут на фоне первозданной природы насладиться пребыванием на Севере, рыбалкой и крабовым сафари, активными видами отдыха. Кроме того, на территории будет создан причал и закуплены лодки, появятся новые шатры для отдыха.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570535/#&gid=1&pid=1

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