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Мурманская область. Арктика (16+)30.12.20 10:15

В планах многофункциональных центров Мурманской области на 2021 год - расширение спектра услуг

Руководители многофункциональных центров Мурманской области подвели итоги деятельности и обсудили планы на 2021 год. Участниками совещания стали представитель регионального министерства цифрового развития Елена Полуяхтова, руководитель областного МФЦ Ольга Ярыченко, начальники 15 муниципальных многофункциональных центров.

В рамках мероприятия обсудили вопросы работы учреждений в период ограничительных мероприятий, связанных с предотвращением распространения COVID-19, повышения эффективности деятельности и качества обслуживания граждан.

Как отметила Ольга Ярыченко, в настоящее время на территории Мурманской области функционирует 181 окно приёма-выдачи документов. Более 420 сотрудников работают в системе МФЦ, в том числе 305 работников задействованы непосредственно в предоставлении услуг.

За одиннадцать месяцев 2020 года в областной бюджет региона в виде доходов от уплаты госпошлины по государственным услугам, оказанным в многофункциональных центрах, поступило более 41 млн рублей. Также в период действия ограничительных мер в МФЦ оказано более 400 тысяч государственных и муниципальных услуг.

«Важным критерием результата работы МФЦ является оценка качества предоставления услуг гражданами. По данным информационной системы мониторинга качества госуслуг в текущем году средний уровень удовлетворенности граждан их качеством по региону составил 98,4%», – сообщила Ольга Ярыченко.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития,  в планах многофункциональных центров Мурманской области на 2021 год расширение спектра услуг, переход на электронное взаимодействие с их поставщиками и организация точки доступа к цифровым сервисам. Также среди задач – открытие центров цифровых компетенций на базе трех муниципальных МФЦ и организация общественных приемных для получения оперативной консультации специалистов органов государственной власти по прямому каналу видеосвязи.

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