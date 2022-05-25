На сегодняшний день доля электронных услуг по регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества в нашем регионе выросла до 62% в общем объёме оказываемых услуг, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.

«Объём электронных обращений от юридических лиц вырос с 49% до 70%. В разы увеличилась и скорость регистрации ипотечных сделок. На долю электронной ипотеки приходится 59% от общего количества всех поступающих ипотечных сделок. При этом доля ипотеки, зарегистрированной за 24 часа, составляет 91%», - отметила руководитель областного ведомства Анна Бойко.

В планах Росреестра сократить к концу 2030 года сроки всех видов учётно-регистрационных действий до одного дня.

Фото: https://vk.com/public_rosreestr51?z=photo-198733529_457239903%2Falbum-198733529_00%2Frev